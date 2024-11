sarà più che mai un osservato speciale nel match di questa sera di Champions League: con il suo, infatti, il centravanti canadese affronterà proprio la squadra che lo ha messo nel mirino come rinforzo per l'attacco, tanto da aver già mosso passi concreti con il suo agente . Lanon potrà ingaggiarlo a gennaio avendo già esaurito gli slot per gli extracomunitari, ma è in prima fila per prenderlo a parametro zero in estate: anzi, secondo Calciomercato.com è pronta persino a un sacrificio economico, pagando un bonus di circa 10 milioni di euro alla firma.