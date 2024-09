Grande paura ieri sera aper. Il nuovo acquisto azzurro, in campo nel match contro il Parma, è stato infatti vittima di una, proprio mentre tornava in hotel insieme alla moglie e alla figlia. A pochi passi dallo stadio Maradona, due persone a bordo di una motocicletta si sono avvicinate al van sul quale viaggiava e hanno rotto il vetro puntando una pistola contro il calciatore, mirando e ottenendo il suo Rolex del valore di parecchie migliaia di euro. Una bruttissima esperienza per il brasiliano e la sua famiglia nei primi giorni in città.