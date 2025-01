Quando può arrivare Danso alla Juventus?

AFP via Getty Images

Il nome diè tornato a farsi sentire con insistenza in casa Juventus. E siccome il tempo stringe, la situazione potrebbe sbloccarsi proprio nella giornata di oggi. L'infortunio di Kalulu ha inevitabilmente costretto Giuntoli a tornare sul mercato, e il nome del francese è davanti a tutti nella lista dei bianconeri. Ma cosa manca per chiudere? Stando a Sky Sport, nella notte ci sarebbe stato un contatto con il, che tuttavia non ha ancora dato il via libera. La Juve vuole fissareil diritto di riscatto più un bonus di 2 milioni legato al raggiungimento di alcuni obiettivi. L'esborso previsto per il prestito si aggira invece intorno ai, e per il momento filtra moderato ottimismo. Sono dunque attese novità già nelle prossime ore, con il mercato sempre più vicino alla chiusura.