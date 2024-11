La situazione di Danilo e le voci sul Vasco da Gama

"Ilè una grande realtà, con una tifoseria appassionata, ma non ne so niente, con tutto il rispetto". Così, intervenendo ai microfoni di TNT Sports, ha negato le voci emerse nelle scorse ore di una sua trattativa con il club brasiliano, che secondo quanto riportato da Globo sarebbe tornato a insistere per ingaggiarlo dopo averci già provato nei mesi scorsi trovando l'opposizione del giocatore, che aveva detto di voler restare allaLa situazione di Danilo è in continua evoluzione: dopo essere finito ai margini della squadra di Thiago Motta nella prima parte di stagione, con più ombre che luci nelle poche partite in cui è stato chiamato in causa, ora per lui dovrebbe aprirsi la possibilità di trovare più spazio alla luce dell'emergenza in difesa, almeno fino a gennaio quando la Juve interverrà sul mercato acquistando almeno un rinforzo. Il suo futuro, comunque, resta in bilico, anche perché il suo contratto è in scadenza a giugno 2025. Al momento, però, il ritorno in patria - e precisamente al Vasco da Gama - sembra solo una suggestione.