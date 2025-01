Come scrive La Gazzetta dello Sport, stanno proseguendo i colloqui tra l'entourage die lafinalizzati alla risoluzione anticipata del contratto. Attualmente la sensazione è che la stretta di mano e il conseguente amaro addio dell’ormai ex capitano bianconero, messo sostanzialmente fuori rosa prima della Supercoppa Italiana, possano concretizzarsi nell’ultima settimana di gennaio. Si tratta di un termine temporale che cadrebbe dopo la partita di campionato di sabato 25 in casa del, quindi, forse non a caso la più probabile destinazione del difensore.