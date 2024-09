Juve, le ultime sul futuro di Danilo

Finalmente è arrivato il momento di. Il difensore brasiliano, come ha rivelato ieri a sorpresa lo stesso Thiago Motta in conferenza stampa , è pronto a partire dal primo minuto nel match di oggi tradopo un inizio di stagione in cui è stato messo in secondo piano, finendo nelle gerarchie anche dietro al nuovo arrivato Pierre Kalulu. A Marassi toccherà a lui, ma ciò non equivale automaticamente un suo ritorno stabile tra i titolari: per lui restano tante le incertezze, anche sul futuro.Come scrive Il Corriere dello Sport, il contratto di Danilo con il club bianconero scadrà a giugno 2025 ma c'è un'opzione che prevede ilper un'altra stagione se raggiungerà il 50% delle presenze in questa annata. Una eventualità che il minutaggio attuale non rende scontata, tutt'altro, tanto che nelle ultime settimane diversi rumors raccontavano di un possibile addio già a gennaio. Le prossime settimane, quindi, saranno decisive per lui.





