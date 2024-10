ha fatto arrabbiare non poco i tifosi dellanel match di ieri contro l' tra il rigore causato e tanti altri errori sparsi (figli soprattutto di un'evidente confusione e di una scarsa tranquillità mentale). Eppure sembra che il brasiliano sia riuscito a scontentare pure… il popolo nerazzurro, che evidentemente non ha digerito il fatto che - a detta dei sostenitori della squadra milanese - manchi un'ammonizione ai suoi danni per un fallo su Marcus Thuram, con il "loro"punito invece per un episodio del tutto simile e "alla prima scorrettezza".Al di là del bersaglio, nel mondo Inter sembrano essere tutt'altro che tranquilli… Clicca sulla gallery in alto per le reazioni social all'episodio "incriminato"!