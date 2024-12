Con l’avvicinarsi del calciomercato invernale (dal 2 gennaio al 2 febbraio 2025), le squadre di Serie A stanno pianificando i propri movimenti, con particolare attenzione alle necessità per rinforzare la rosa. Il Napoli, in particolare, ha già identificato alcune priorità, tra cui l’acquisto di un difensore che possa compensare l’assenza di Alessandro Buongiorno, il quale rientrerà solo a febbraio a seguito del suo infortunio. La Gazzetta dello Sport rivela che il club partenopeo ha messo nel mirino, difensore brasiliano della Juventus, in scadenza di contratto a giugno 2025.