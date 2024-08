Dopo l'amichevole in famiglia di ieri,ha parlato anche ai microfoni di DAZN ( QUI LE PAROLE IN ZONA MISTA ).- "Bellissimo tornare a casa, vicino ai nostri tifosi. Per me che sono qui da sei stagioni è sempre come se fosse la prima, ma anche per quelli nuovi capire com'è l'ambiente, questa struttura bellissima che ci dà la Juventus… Stiamo lavorando tantissimo, oggi era un allenamento importante per metterci a posto fisicamente e tatticamente in vista delle prossime sfide, anche quella del fine settimana con un avversario di spessore. Non abbiamo tempo, dobbiamo prepararci al meglio perché la stagione sarà lunga ma anche bella".- "Oltre la tattica e le idee interessanti di calcio c'è l'intensità, ci sta sempre addosso per le aggressioni a palla persa, anche senza palla, intensità che poi si trasferisce nelle partite".- "Sono bravi calciatori, con qualità e potenziale enorme, ma dobbiamo essere consapevoli che sono nuovi, hanno bisogno di tempo per adattarsi all'ambiente Juventus che non è uguale a quello di altre squadre. Ma ho speranza che possano fare bene, darci una mano e diventare importanti. Siamo una squadra, è giusto che qualcuno faccia meglio in alcune partite ma abbiamo bisogno di tutti".- "Quando sono arrivato il primo giorno ho fatto doppio allenamento: tosta, durissima, al secondo giorno il mister mi ha detto che non avevamo tempo. Dobbiamo subito essere disponibili e in forma, ci aspettano il 18-19. Mi ha colpito, non possiamo aspettare la seconda o la terza giornata, la vera Juve deve entrare in campo già alla prima giornata. Qualcosa si dovrà sistemare ma fin da subito dovremo far vedere cosa si deve fare in partita.