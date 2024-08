Le parole diin zona mista dopo l'amichevole dellacon la Next Gen ( QUI LE DICHIARAZIONI A SKY ).- "Oggi si è visto troppo poco, abbiamo avuto il possesso palla quasi tutto il tempo. Ci siamo concentrati su quello. La fase difensiva è molto importante, chi prende pochi goal sarà sempre lì. Dobbiamo migliorare"."Una tradizione della Juve, per capire anche per i nuovi l'appartenenza. La Juventus non è una squadra normale, diciamo così, è una società speciale".- "Mancano giocatori per voi, noi dobbiamo concentrarci su chi è a disposizione. Poi il 19 d'agosto la gente ci aspetta in forma e di essere la Juventus vera. Come sento lo spogliatoio? No quelli che sono disponibili, ci siamo. Lavoriamo tantissimo. Estate dura, ma bella per prepararsi. Certo, dispiace per qualche compagno, si creano rapporti importanti, abbiamo vissuto cose importanti. Però è giusto che la società prenda decisioni, anche il mister. Ci concentriamo su quelli che sono disponibili".- "Quello che ho fatto durante gli ultimi anni. Terzino, centrale, terzo di difesa. Abbiamo sempre questa cosa di definire i giocatori in un posto solo. I giocatori devono capire spazio, tempo, giocare ovunque. Il mister ci chiede coraggio. Per riempire gli spazi che la gente non si aspetta. Può creare cose nuove per noi".- "Sul gruppo, sono tutti bravi ragazzi, lavorano tantissimo, non ho avuto modo di fare un discorso come hai detto te. Sono molto stanco della corsa, dell'intensità, ma è bello. Vuol dire che ci stiamo preparando bene per quello che arriva. La fascia? Non mi ha detto niente il mister, per me è sempre un orgoglio, il mio lavoro va oltre alla fascia solo per l'immagine. Lavoro a 360 gradi per aiutare la Juventus ad arrivare in campo e fare bene".- "Anche oggi un bellissimo goal (ride, ndr). Sono tornato a casa, il mister mi ha dato dei giorni di vacanza importanti. Sa benissimo che è importante resettare, trovare l'energia giusta per iniziare la stagione".