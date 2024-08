ha parlato ai microfoni di Sky dopo l'amichevole dellacon la Next Gen ( QUI LE SUE PAROLE IN ZONA MISTA ).- "Il goal più bello della serata. Sono stato contento di tornare a casa con i tifosi e la gente, era importante per i nuovi per capire cos’è la Juventus, cos’è questa famiglia e siamo contenti di essere qui".– "Mi dispiace per loro, è una situazione non facile da gestire per nessuno, è gente con cui si è creato un rapporto negli anni, ma la società deve prendere decisioni con il mister. Io sono concentrato sulla squadra, su chi è disponibile e sul mettermi in forma il prima possibile, lavoriamo davvero tanto. Gli auguro il meglio per il futuro, è gente con cui abbiamo vissuto cose importantissime".– "Ha una certa esperienza. L’importante è il supporto dei tifosi, che l’ambiente sia compatto con una famiglia in una stagione dove dobbiamo portare entusiasmo. Locatelli per noi è importante in campo e negli spogliatoi, stiamo insieme fino alla fine".– "Sono numeri. Lo scorso anno si scivolava a 4, poi dipende da cosa succede in partita. Anche oggi abbiamo fatto pressione alta a 3 con Khephren. Sono solo numeri, nel calcio di oggi si devono capire movimenti e spazi".- "Per ora ho segnato due gol, sono capocannoniere. Il mister arriva con entusiasmo, voglia di fare bene. Porta delle idee interessanti di calcio. Vuole che lavoriamo al massimo, andando oltre i nostri limiti. Serve entusiasmo, sacrificio e qualità, giocare bene a calcio, passaggi, controlli e intensità. Siamo contenti di lavorare con lui, lo facciamo tantissimo anche fisicamente e sulla tattica. Speriamo le cose vadano bene".





