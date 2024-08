Verona-Juventus: chi sostituisce Danilo

Dopo aver "perso" la fascia da capitano per l'insolita abitudine di Thiago Motta di farla girare sulle braccia di molti,potrebbe non essere nemmeno convocato per la trasferta della. Il motivo è legato al trauma contusivo al tallone rimediato ieri, che lo sta costringendo a sedute di ghiaccio. E allora chi prenderà il suo posto? La sensazione, secondo Tuttosport, è che Thiago Motta possa lanciare dal primo minuto, in campo nella ripresa anche nel match contro il Como.E probabilmente sarebbe stato così anche in presenza del brasiliano, con il forfait di Timothy Weah che porterà Andrea Cambiaso a giocare esterno alto. Dunque spazio al classe 2003, che Thiago Motta ha spinto per portare in prima squadra con tanto di prolungamento del contratto. Chi è già certo di un posto nell'undici titolare, intanto, è, pronto a dettare il ritmo al gioco bianconero dopo aver raggiunto la condizione fisica migliore.





