Danilo, Napoli o ritorno in Brasile? Ai dettagli l'uscita dalla Juventus

Dove andrà Danilo?

Ci vorrà ancora un po' di pazienza, ma salvo sorprese,Conte sperava di averlo a disposizione già all'inizio del nuovo anno, ma non aveva messo in conto la Juventus.Stando a quanto riportato da Gazzetta,, nonostante avesse già comunicato al giocatore che l'avventura a Torino sarebbe terminata sei mesi prima della scadenza del contratto.e lastanno trattando la risoluzione del contratto, dopodiché il brasiliano sarà libero di firmare dove desidera. In tal senso, il Napoli resta in pole, pronto ad accoglierlo per mettere a disposizione di Conte la sua esperienza e leadership nello spogliatoio azzurro. Un epilogo tutt'altro che scontato, considerando che Danilo ha valutato a lungo l'idea di tornare in patria per gli ultimi anni della carriera.

Nel frattempo,L'ex Inter, ora in esubero al PSG, avrebbe potuto arrivare in prestito, ma l'alto ingaggio ha sempre rappresentato un ostacolo per questa trattativa. Ora, però, Danilo è a un passo. Solo successivamente Rafa Marin si trasferirà al Villarreal in prestito.