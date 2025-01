Le ultime sul futuro di Danilo

Le strade die dellasono destinate a separarsi. Da capire in che modo, nel senso che, come ha ribadito ieri Cristiano Giuntoli, al momento le parti sono al lavoro per cercare una soluzione che accontenti tutti: mentre il giocatore vorrebbe una risoluzione consensuale che possa permettergli di trovare un'altra squadra a parametro zero, il club punta almeno a una sorta di indennizzo, facendo valere il contratto in essere fino a giugno.La certezza è che in pole per il brasiliano c'è il, che tra l'altro ha messo nel mirino con convinzione un altro (ex) bianconero. Si tratta di, sempre più vicino a lasciare il Liverpool già in questa sessione di mercato. In questo caso è testa a testa con l'Atalanta, mentre i bianconeri si limitano a osservare la situazione con un pizzico di curiosità. Con Danilo, intanto, è iniziato il braccio di ferro per la separazione.