Danilo Manchester United, la situazione

Anche dopo il derby della Mole torna a infiammarsi il calciomercato. Questa volta, però,. Come riportato da The Mirror, Danilo sarebbe finito nel mirino del Manchester United e in particolare da, che diventerà da domani il nuovo allenatore dei Red Devils. L'allenatore portoghese avrebbe puntato forte sul difensore bianconero, protagonista di un avvio di stagione tutt'altro che brillante. Il brasiliano, infatti, è apparso più volte in difficoltà durante queste prime partite, con degli errori che non rispecchiano di certo le sue stagioni passate a Torino.Al momento, però,acquistare Danilo a gennaio. Amorim dovrà dunque convincere la dirigenza del club inglese per cercare di portare l'ex difensore del Real Madrid a vestire la maglia dei Red Devils.

