Danilo, l'omaggio dei tifosi della Juventus: striscioni e cori

AFP via Getty Images

I tifosi bianconeri omaggiano. Nei minuti iniziali del match di questa sera contro il Benfica all'Allianz Stadium sono apparsi due striscioni in onore del difensore brasiliano - che proprio poco fa è stato ufficializzato come nuovo giocatore del Flamengo - con le scritte "La Juventus sono i tifosi. Grazie di tutto Danilo" e "In un mondo senza più valori salutiamo capitan Danilo con tutti gli onori". Per lui anche cori e applausi, al grido "Danilo uno di noi". Il terzino, da parte sua, non ha nascosto il dispiacere per le modalità in cui è maturato il suo addio alla Juventus, sfogando tutta la sua amarezza prima attraverso un messaggio sui social e poi con alcune dichiarazioni forti al momento della partenza