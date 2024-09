Allaè in una situazione complicata: ha perso la fascia di capitano e il posto da titolare, uscendo dalle rotazioni della squadra. Nonostante sia capitano del Brasile, nel club è ormai una riserva. Per rinnovare automaticamente il contratto in scadenza nel 2025, deve giocare il 50% delle partite. Dalle parti della Continassa negano l'esistenza di un "caso-Danilo", ma il difensore, ormai relegato a un ruolo marginale, trova questa situazione difficile da accettare. Secondo il Corriere della Sera Torino, il 33enne brasiliano starebbe valutando l'idea di lasciare la Juventus già nel mercato di gennaio.