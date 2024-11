Le occasioni speciali, a volte, possono trasformarsi in episodi esilaranti e indimenticabili. È quello che è successo a un tifoso brasiliano durante l’ultima pausa delle nazionali, in un momento in cui ha avuto la fortuna di incontrare, capitano dellae figura di spicco della Seleção. Quella che doveva essere un’opportunità unica per ottenere un autografo si è trasformata in una storia divertente, diventata rapidamente virale sui social.A margine di una partita del Brasile, il giovane tifoso, privo di carta e penna, ha pensato di sfruttare il proprio smartphone per ottenere un autografo digitale da. Il telefono, infatti, offriva una funzione che consentiva di disegnare a mano libera, simulando una firma su carta. Entusiasta, il ragazzo ha passato il cellulare al difensore, aspettandosi di ricevere una firma personalizzata.Ma qui è avvenuto il malinteso., forse fraintendendo la richiesta o poco pratico di questa modalità, ha deciso di utilizzare la tastiera del telefono per lasciare il suo "autografo". Il risultato? Una semplice scritta “Danilo” nelle note del dispositivo, che ha lasciato il tifoso visibilmente spiazzato.