ha indossato con orgoglio la fascia da capitano per l'intera durata della partita di ieri, quando il Brasile ha pareggiato contro gli USA. Il difensore della Juventus sarà il capitano ufficiale della nazionale brasiliana durante il nuovo ciclo guidato da Dorival Junior. Questa nomina arriva in vista della prossima Coppa America negli Stati Uniti, dove il Brasile è considerato uno dei favoriti per la vittoria. La leadership di Danilo sarà cruciale non solo per il suo club, ma anche per guidare il Brasile verso il successo in una delle competizioni più prestigiose del continente americano.