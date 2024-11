Cosa succede con Danilo?

Guardando all'estate l'addio pare ormai inesorabile, ma per gennaio è tutta un'altra storia. I prossimi due mesi saranno fondamentali per, il cui contributo alla causa dellasi renderà molto necessario in assenza di Gleison Bremer e Juan Cabal. Il brasiliano, infatti, è rimasto praticamente l'unica vera alternativa a Federico Gatti e Pierre Kalulu come centrale, e a Nicolò Savona e Andrea Cambiaso come terzino (al reparto si aggiunge poi il giovane Jonas Rouhi): per lui, dunque, ci sarà una nuova occasione di dimostrare il proprio valore dopo il poco spazio avuto nella prima parte di stagione, quando appunto hanno iniziato a risuonare le sirene di mercato e lui stesso ha deciso di fare una mossa togliendo dal proprio contratto la clausola per il rinnovo automatico.E sarà così almeno fino alla metà di gennaio, perché è difficile ipotizzare che Thiago Motta potrà contare fin da subito sugli eventuali innesti portati da Cristiano Giuntoli. Poi si vedrà, perché non è da escludere che, pur con un maggior minutaggio, Danilo possa comunque guardarsi intorno già a gennaio, cercando una nuova sistemazione per non veder diminuire ulteriormente il proprio valore. Ora, però, molto dipenderà da lui. La possibilità di cambiare il suo destino - già a partire dai prossimi giorni, quando rientrerà dal Brasile e inizierà a preparare il big match contro il Milan - non è ancora sfumata. Il finale della sua storia alla Juventus, di cui sarebbe sempre il capitano, è tutto da scrivere.