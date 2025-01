Al momento, il casoè nelle mani dei legali, che stanno lavorando per trovare la soluzione più vantaggiosa per entrambe le parti. Nonostante la complessità della situazione, è improbabile che si arrivi a una svolta sostanziale prima di lunedì.Il capitano della Seleção ha avanzato una richiesta precisa: il riconoscimento di quanto maturato, inclusi i bonus previsti dal contratto. Un dettaglio che potrebbe prolungare ulteriormente i tempi della risoluzione, ma che rappresenta un punto fermo per il giocatore in questa delicata fase di transizione. Staremo a vedere come si svilupperà nelle prossime ore.