Come stanno le cose tra Danilo e il Napoli

La sensazione è che, al momento, i due club siano ai lati opposti di un muro, intenti a capire chi per primo andrà a "bussare" nel tentativo di aprire un varco. Fuor di metafora,sono tutt'altro che della stessa idea per quanto riguarda, che i bianconeri vorrebbero liberare solo a fronte di un indennizzo mentre i partenopei puntano a ingaggiare a zero, evitando di trattare direttamente con la Vecchia Signora. Il brasiliano, intanto, è rimasto a guardare dalla panchina anche la sfida di ieri sera contro la, nonostante la squadra di Thiago Motta abbia palesato ancora evidenti difficoltà difensive Per il suo trasferimento al Napoli va trovato l'incastro giusto, come scrive Tuttosport, riportando le parole diche ieri ha smentito di aver già parlato di lui con la società bianconera. Sulle tracce dell'esperto terzino, intanto, sono segnalati anche l'Al Nassr, il Flamengo, il Marsiglia e il Manchester United, per quanto la proposta per lui più allettante sia proprio quella del club di Aurelio De Laurentiis. E la Juve, da parte sua, non sta a guardare: Cristiano Giuntoli è al lavoro per consegnare almeno un rinforzo a Thiago Motta, conin cima alla lista degli obiettivi.





