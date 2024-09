Cinque minuti

Il futuro è un'incognita

Da capitano, chiamato a sollevare al cielo di Roma l'ultima Coppa Italia vinta dalla Juventus lo scorso 15 maggio, alle retrovie. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il mondo di Danilo sembra essersi letteralmente capovolto. Da perno centrale e intoccabile del triennio targato Massimiliano Allegri, con l'arrivo di Thiago Motta il terzino brasiliano sembra aver perso parecchie posizioni, andando ad occupare - nelle gerarchie del tecnico italo-brasiliano - una posizione non propriamente prioritaria.In questo primissimo scorcio di stagione, infatti, la Juventus ha disputato tre partite ufficiali, vincendo 3-0 sia contro il Come che contro il Verona, andando poi a pareggiare prima della sosta contro la Roma. E Danilo? Il classe 1991 è rimasto in panchina sia contro i lariani che contro i giallorossi, mentre a Verona gli sono stati concessi appena 5 minuti che, ad oggi, rimangono gli unici della sua stagione 2024/25.Danilo è legato alla Juventus da un altro anno di contratto - che scadrà il 30 giugno 2025 - ma nell’accordo c’è una clausola che permette il rinnovo al 2026 (se entrambe le parti lo vogliono) al raggiungimento di almeno il 50% di presenze “qualificate”, cioè con un minutaggio oltre i 45’, come riferito dal Corriere dello Sport. Dopo cinque anni da assoluto protagonista, è chiaro che - se il trend iniziale dovesse proseguire anche nel corso dell'intera annata 2024/25 - il futuro può aprirsi a qualsiasi tipo di scenario.





