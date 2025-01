Danilo, il saluto alla Continassa: ha svuotato l'armadietto e abbracciato i compagni

Getty Images



Danilo ha salutato la Juventus: il retroscena

Ieri è calato il sipario sull’avventura dialla. Il capitano – così lo hanno continuato a chiamare tutti, nonostante la rottura con– ha dato il suo ultimo saluto ai compagni in partenza pere al personale della, il luogo che aveva considerato casa dall’estate del 2019. Lo riporta il Corriere dello Sport.Dopo cinque stagioni e mezzo, il suo legame con la Vecchia Signora è giunto al termine, nonostante la possibilità di prolungare il contratto in scadenza a giugno fino al 2026.

Danilo non seguirà, malgrado le voci di un possibile approdo al Napoli, ma tornerà in Brasile, firmando con il Flamengo a 33 anni. Il difensore ha lasciato il centro sportivo per l’ultima volta, senza voltarsi indietro, ma non prima di aver salutato i tifosi con un messaggio significativo sui social. Ha preso in prestito le parole del pastore T.D. Jakes, scrivendo: "Le tue parole diranno agli altri cosa pensi. Le tue azioni diranno loro in cosa credi".Il commiato era nell’aria già da settimane. Lo scorso 31 dicembre, Danilo aveva condiviso una foto che sapeva di addio, accompagnata dalla frase: “Resetta, riparti, rifocalizzati”. E così ha fatto. Ha chiuso un capitolo difficile, forse i cinque mesi più complessi della sua carriera, e si è rimesso in movimento, fissando nuovi obiettivi. Una scelta che segna la fine di una storia d’amore con la Juventus e l’inizio di una nuova avventura in patria, dove cercherà di scrivere un altro capitolo della sua carriera.