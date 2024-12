Il mercato dellain entrata sarà legato anche a quello che succederà in uscita. A seconda delle risorse che il club incasserà, poi la Juve valuterà quali e soprattutto quanti rinforzi mettere a disposizione diNella rosa bianconera, ci sono tre situazioni soprattutto che sembrano ormai ai titoli di coda e a meno di sorprese lasceranno Torino a gennaio o al massimo in estate. E i nomi in questione sono quelli di Nicolò Fagioli, Danilo e Arek Milik.Tre situazioni con ovviamente delle differenze ma il cui futuro si allontana dalla Juventus. Per quanto riguarda Fagioli, dopo un avvio di stagione promettente, il centrocampista non ha dato continuità di rendimento ed è "sparito" dai radar, non convincendo nelle poche occasioni in cui Motta lo ha utilizzato. Tra le varie situazioni, questa è quella che porterebbe più soldi nelle casse bianconere. Per una cessione a gennaio però serviranno le giuste condizioni. La Juventus non vuole svendere il giocatore e lo stesso Fagioli dovrà trovare una squadra che sia gradita.Al centro delle voci da mesi c'è. Il rapporto tra il brasiliano e la Juventus, riferisce Alfredo Pedullà, ha avuto una discesa, non solo per il contratto in scadenza ma perché il club guarda al futuro. Il ciclo del brasiliano a Torino sembra ormai finito.. Dipenderà anche dal giocatore ora, dalla volontà di trovare più spazio e non rimanere alla Juve dove nella seconda parte di stagione rischierebbe di essere messo ancora più ai margini.Infine,L'attaccante polacco è fuori da giugno; nel mezzo due operazioni al ginocchio. Al di là delle parole di Giuntoli nelle scorse settimane, la sensazione sempre più forte è che si tratti di una storia agli sgoccioli. Se sarà difficile trovare una soluzione a gennaio, l'addio potrebbe essere rimandato in estate. Fagioli, Danilo, Milik, per motivi diversi ma il finale alla Juventus è destinato ad essere il medesimo.