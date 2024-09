Empoli-Juventus, Danilo out?

rischia di saltare il match traedin programma sabato 14 settembre alle 18.00, subito dopo la sosta. Stando a quanto riferito poco fa da Sky, infatti, il difensore brasiliano scenderà in campo con la suacontro il Paraguay nella notte tra mercoledì e giovedì, pertanto non sarà a Torino prima di venerdì, vigilia della partita di campionato.Difficile, quindi, considerando anche il lungo viaggio che lo attende, che Danilo possa mettersi subito a completa disposizione di Thiago Motta, quantomeno per una maglia da titolare. Finito un po' ai margini della Juve in questo inizio di stagione con pochissimi minuti all'attivo, il classe 1991 è comunque determinato a riprendersi quanto prima un ruolo da protagonista nella squadra di cui è a tutti gli effetti il capitano. Ma a questo punto rischia di poterlo fare solo dall'impegno successivo a quello di Empoli, ovvero il match di Champions League contro il, in cui la sua esperienza potrebbe rivelarsi decisiva.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui