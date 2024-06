Durante la conferenza stampa di, il difensore dellae della, ha preso il microfono per porre una domanda al compagno di squadra. L'interazione tra i due calciatori brasiliani è stata toccante."Buon pomeriggio, Raphinha, sono Danilo di Voz Futura, il canale della sostenibilità emotiva. Vorrei che mi raccontassi alcuni momenti difficili che hai affrontato nella tua carriera e quale qualità umana hai dovuto sviluppare per superarli."Raphinha, visibilmente commosso, ha risposto: "Ci sono state diverse occasioni nella mia carriera, anche molto recenti, in cui ho pensato di abbandonare tutto a causa di problemi personali e professionali. Ho considerato seriamente di rinunciare al calcio. La mia vita è ben avviata e non avrei bisogno di affrontare certe difficoltà mentali, pressioni mediatiche o le critiche dei tifosi che pensano che non stia facendo abbastanza.Ho pensato di mollare, di lasciare il calcio. Ma oggi ho una motivazione più grande, che è mio figlio. Mi hai colto di sorpresa, amico. L'idea che un giorno mio figlio possa vedermi come un'ispirazione nel calcio, magari non come il miglior giocatore del mondo, ma semplicemente come un punto di riferimento per lui, significa molto. Vedere mio figlio crescere e sapere che suo padre gioca a calcio e rappresenta grandi club è stata una grande motivazione per continuare e non abbandonare il calcio. E anche il mio sogno di vincere dei titoli con la Seleção ha pesato molto sulla mia decisione".