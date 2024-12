Dopo le dure critiche ricevute dai tifosi e i fischi al termine dell'ultima partita,è intervenuto per difendere il gruppo e rassicurare l'ambiente. Il difensore brasiliano ha sottolineato con fermezza che "non è vero che la squadra non si impegna", come invece gli è stato rimproverato dai sostenitori bianconeri. Sebbene non nasconda l'amarezza per il momento negativo, con una classifica che non rispecchia le aspettative,Il capitano bianconero ha poi evidenziato come "ci sia frustrazione" all'interno dello spogliatoio, ma ha anche voluto focalizzarsi sulla possibilità di reagire immediatamente. "Con il Cagliari in Coppa Italia", ha detto, "abbiamo l'opportunità di rispondere in maniera aggressiva, subito, e far vedere nella maniera giusta che ci siamo". Il messaggio di Danilo è chiaro: la squadra ha la volontà di reagire e di dimostrare sul campo che la Juventus è ancora una forza da temere.