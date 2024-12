Perché Danilo non è partito con la squadra?

La Juventus ha diramato la lista dei giocatori convocati per Monza-Juventus, match in programma domani alle 20:45. Tra i bianconeri torna Andrea Cambiaso dopo l'infortunio alla caviglia ma c'è un "caso" Danilo. Il capitano della Juve infatti è stato convocato ed è presente nella lista dei giocatori ma non è partito con la squadra.Nessun errore però; Danilo è da considerare convocato ma in dubbio per la sfida con il Monza. Il difensore infatti ha riportato una leggera distorsione alla caviglia e sarà rivalutato domani. Per questo non è partito insieme alla squadra ma è rimasto a Torino. Solo dopo verrà presa una decisione definitiva