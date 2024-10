Con l'assenza prolungata di Gleison Bremer, operato al ginocchio sinistro a Lione per la ricostruzione del legamento crociato, la Juventus si ritrova in una situazione difensiva precaria. Attualmente, i tre centrali di ruolo disponibili, Federico Gatti, Pierre Kalulu e Danilo, non sembrano sufficienti per affrontare una stagione così intensa, con ben cinque competizioni in programma., nati come terzini ma adattabili al centro della difesa. In caso di emergenza, anche Juan Cabal e Nicolò Savona potrebbero essere adattati in quei ruoli. Tuttavia, senza rinforzi, il reparto arretrato resta fragile, soprattutto se dovessero verificarsi squalifiche o infortuni. Sebbene sia ancora presto per parlare di trattative, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è già in allerta per cogliere eventuali opportunità nel mercato invernale e rinforzare il reparto difensivo.