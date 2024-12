Futuro Danilo: la rivelazione

Molte voci sul futuro di, cercato dalIl difensore dellaè in scadenza a giugno e Antonio Conte lo vorrebbe già a gennaio. Sul futuro del brasiliano Ivan Zazzaroni ha raccontato un retroscena."Danilo al Napoli andrebbe volentieri, ma non vuole entrare in uno scambio. Lui è in scadenza, quindi vorrebbe un contratto di un anno e mezzo", le parole sulla volontà del giocatore, che quindi non avrebbe chiuso al Napoli ma solo a determinate condizioni. Il giocatore comunque qualche settimana fa aveva dichiarato di voler rimanere a Torino fino al termine della stagione.