Il profilo del capitano della Juventusè finito nel mirino del Napoli e in particolare di Antonio. Stando a quanto riferisce Tuttosport la Juventus non sarebbe intenzionata a cedere il difensore brasiliano ai partenopei nel mercato di gennaio, a meno che gli azzurri non aprano alla cessione in prestito di Giacomo. Profilo particolarmente gradito dal dt Cristiano Giuntoli che già lo ha portato dal Sassuolo al Napoli. Soltanto in quel caso la dirigenza bianconera potrebbe aprire alla cessione di Danilo ai partenopei a gennaio.