Giovanniha parlato a DAZN del mercato e in particolare dell'acquisto di un difensore: ": se prendiamo un giovane, dobbiamo considerare che ci vorranno sei mesi per farlo crescere e non lo ritroveremo pronto l’anno prossimo. Se invece optiamo per un nome importante, lo inseriamo subito in squadra. Gennaio è sempre un mercato molto particolare, si rischia anche di fare dei danni, spesso si va a toccare, a minare un equilibrio e un’integrità di squadra. Se ci saranno le opportunità, dovranno essere opportunità che ci migliorano, sia in questi sei mesi sia, perché no, anche per il futuro. Siamo concentrati, attenti, faremo le cose in modo giusto per non creare incertezza".Parole che il mondo Juventus ascolta con attenzione visto l'interesse del Napoli per, profilo gradito soprattutto ad Antonio Conte. Il terzino della Juve ha il contratto in scadenza a giugno ma ha dichiarato di voler rimanere fino al termine della stagione.