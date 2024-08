"Se posso confermare cheè in arrivo all'? No, non possiamo confermarlo perché come sapete il mercato cambia molto velocemente. Non è l'argomento della giornata prima del match". Così, giovane tecnico della squadra olandese, ha provato a dribblare le domande sul difensore in uscita dalla, che le ultime notizie segnalano vicinissimo ai Lancieri con tanto di visite mediche imminenti. "Se è in arrivo? Non lo so, vediamo", ha ribadito l'allenatore ai microfoni di ESPN, con un sorriso che però sembrava tradire una certa soddisfazione per il colpo di mercato dalla "sua" Italia. Di lì a poco l'Ajax è sceso in campo contro il NAC Breda perdendo 2 a 1.