Maldini-Juventus, la posizione del club

"Ho percepito la sua voglia di avermi ancora. E per me questo club è sempre stato la prima scelta, in testa avevo solo di tornare”, queste le parole disu Adriano Galliani, che lo ha acquistato al Monza. L'attaccante ha parlato nell'intervista alla Gazzetta dello Sport degli obiettivi e dell'addio al Milan."Se mi aspettavo di restare? È una questione di scelte che rispetto”.“Se il Monza si salvasse, magari in anticipo, e se andassi in doppia cifra di gol o di assist... o anche combinati”.Le prestazioni di Maldini con il Monza stanno aumentando l'interesse per lui e tra le squadre che osservano con attenzione il figlio di Paolo c'è anche la Juventus. I bianconeri avranno bisogno di un rinforzo offensivo a gennaio. Al momento comunque si tratta solo di un interesse da parte del club bianconero.