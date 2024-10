Un… alla? È la suggestione lanciata oggi da La Gazzetta dello Sport, che racconta come per l'attacco bianconero sia da tenere d'occhio anche il figlio di Paolo, fresco di convocazione in Nazionale dopo aver lasciato il Milan in estate per accasarsi al. Italiano e giovane (è un classe 2001), Daniel ha un contratto con il suo nuovo club fino al 2026, ma se a gennaio dovesse muoversi i bianconeri potrebbero farci un pensierino, visti anche i buoni rapporti con i brianzoli rinsaldati dall'affare per Michele Di Gregorio.Anche lui, quindi, sarà un "osservato speciale" di Cristiano Giuntoli nel match di questa sera tra Italia e Belgio , insieme ad almeno altri due attaccanti dei Diavoli Rossi: i nomi fatti da Gazzetta sono quelli di





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui