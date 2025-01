Dani Olmo può andare alla Juventus?

è stato escluso dalla rosa del. Lo ha reso noto in un comunicato ufficiale la massima divisione spagnola, dopo le due mozioni presentate dal club catalano nel tentativo di ovviare alle difficoltà in materia finanziaria che avevano già creato problematiche negli scorsi mesi in sede di tesseramento dei nuovi arrivi, compreso quello dello stesso giocatore iberico, che infatti era stato costretto a saltare le prime due giornate di campionato.A questo punto, se il Barcellona non troverà una soluzione, Dani Olmo potrebbe liberarsi a zero, anche se il suo agente ha assicurato che in questo momento non si sta prendendo in considerazione l'ipotesi di un trasferimento altrove. Intanto, però, molte big europee sognano il colpo (la condizione necessaria per un suo approdo in Italia è che i catalani aprano a un prestito semestrale, contribuendo al pagamento dell’ingaggio). Un giocatore come lui potrebbe far comodo anche alla Juventus : la sua duttilità tattica, che gli consente di giocare sia a sinistra che da trequartista, si sposerebbe a pennello nel 4-2-3-1 di Thiago Motta. Al momento si tratta di una semplice suggestione, ma il caso di Dani Olmo può aprire scenari inaspettati.