Joshuaè stato accostato alla Juventus per le prossime sessioni di calciomercato. Il giocatore che si è trasferito in estate dal Bologna alè cresciuto alla corte di Thiago Motta. Con la maglia dei Red Devils il giocatore sta trovando poco spazio e per questo potrebbe lasciare il club già nel corso del mercato di gennaio. Stando a quanto riferisce Caughtoffside sul giocatore ora ci sarebbe anche l'interesse dell'Aston Villa che milita però in Premier League. Lo United sarebbe maggiormente incline a cedere Joshua ad una squadra che non milita nel campionato inglese, come quindi la Juventus.