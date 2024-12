La pista che porta Massimilianosulla panchina delsi fa sempre più concreta. Da giorni circolano voci sul futuro del club londinese, con l’attuale tecnico Julen Lopetegui in bilico. Secondo Talk Sports e altri media britannici, sarebbero già in corso contatti tra la dirigenza degli Hammers e l’ex allenatore della Juventus. Tuttavia, non si parla di un incarico immediato: Allegri avrebbe chiarito la volontà di iniziare il suo lavoro a partire dalla prossima estate, con il tempo necessario per influire sul mercato e costruire la squadra secondo le sue valutazioni.Nel frattempo, Lopetegui resta alla guida, ma la sua posizione è estremamente precaria. Decisiva sarà la prossima partita contro il Wolverhampton, penultimo in classifica: un’eventuale sconfitta potrebbe portare all’esonero immediato del tecnico spagnolo. In questo caso, la panchina verrebbe affidata a un traghettatore fino all’estate, quando Allegri potrebbe insediarsi definitivamente. In alternativa, è stato sondato anche Graham Potter, ex Chelsea, ma Allegri resta il favorito.