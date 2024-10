Thomasha raggiunto un accordo per diventare il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Inglese, dopo aver concluso un'intesa con la Football Association (FA). L'annuncio ufficiale è atteso entro la fine della settimana. Il tecnico tedesco, ex allenatore di club prestigiosi come Chelsea, PSG e Borussia Dortmund, prenderà il posto del precedente allenatore per guidare l'Inghilterra nelle prossime competizioni internazionali. Con una carriera ricca di successi e una notevole esperienza ai massimi livelli, Tuchel è considerato una scelta strategica per portare la nazionale inglese a raggiungere nuovi traguardi e ambizioni sul palcoscenico mondiale. Il suo arrivo genera grandi aspettative tra i tifosi. Lo riporta The Times.