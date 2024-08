Juventus, le ultime su Sancho

Jadonè un obiettivo di mercato della Juventus, che vorrebbe proprio riuscire a portarlo a Torino. L'affare non sarà semplice dato l'ingaggio percepito dal giocatore del, che si aggira sui 9 milioni, troppi per la Vecchia Signora. Le parti continuano con i colloqui, fitti, includendo anche l'entourage di Jadon. Stando però a quanto riferisce dall'Inghilterra The Telgraph ci sarebbe stata una novità importante.Infatti, come riferiscono dall'Inghilterra, lo United avrebbe aperto ad uno scambio con il Chelsea tra Jadon Sancho e Raheem Sterling ma soltanto a condizioni vantaggiose. Sterling è escluso dal Chelsea e si trasferirebbe volentieri. La Juventus però lo vorrebbe e non molla la presa.





