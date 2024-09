Il calciomercato estivo potrebbe subire una rivoluzione a partire dalla stagione 2025/2026. Secondo The Times, i principali campionati europei stanno negoziando per chiudere la sessione estiva il 15 agosto. Premier League e Liga sono le leghe maggiormente coinvolte, ma anche Serie A, Bundesliga e Ligue 1 dovrebbero aderire all'iniziativa. Tuttavia, resta incerta la partecipazione di paesi come Arabia Saudita e Qatar, che potrebbero non far parte di questo accordo. L’obiettivo di questa proposta è armonizzare il calendario e garantire maggiore equilibrio nelle competizioni europee, con trattative che proseguono intensamente.