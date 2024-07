Stando a Sky Sports UK, potrebbe esserci anche ilnel prossimo futuro di Adrien, di cui è stato appena annunciato l'addio alladopo cinque stagioni. Il centrocampista francese non ha mai nascosto il suo desiderio di provare, prima o poi, un'esperienza in Premier League, e questa potrebbe essere davvero la volta buona. Per lui, svincolato dal 30 giugno scorso, c'è anche la suggestione Real Madrid, ma al momento non c'è nulla di certo su quella che sarà la sua prossima destinazione. I Red Devils devono anche decidere se attivare l'opzione permanente per il centrocampista della Fiorentina Sofyan, che in passato è stato accostato anche alla Juve.