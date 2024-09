Futuro Rabiot, due club di Premier League interessati

Continua il rebus intorno al futuro disvincolato da ormai più di due mesi. Il centrocampista francese ha fino a qui rifiutato diverse destinazioni perché ha richieste economiche molto elevate e vuole giocare in una squadra di alto livello. Dall'Inghilterra però parlano di due nuove possibilità per l'ex Juventus.Secondo quanto riferisce Caughtoffside.com, due club di Premier League stanno pensando ad ingaggiare Rabiot. Si tratta di Newcastle e Manchester United, con i Red Devils in vantaggio. Già in passato ilera stato vicino a prendere il francese e sicuramente avrebbe le disponibilità economiche e il fascino per convincere Rabiot ad accettare.