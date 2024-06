Laha presentato ormai da tempo un'offerta ad Adrienper il rinnovo di contratto e sta aspettando che il centrocampista francese prenda una decisione. Inizialmente risposta doveva arrivare prima dell'inizio dell'Europeo, salvo poi slittare la decisione definitiva. Il suo contratto con la Vecchia Signora è comunque in scadenza tra 6 giorni, il prossimo 30 giugno. Stando a quanto riferito dall'Inghilterra da Caughtoffside.com ilsi riterrebbe ottimista verso il possibile approdo di Adrien in Inghilterra, sponda Red Devils, sarebbero anche dell'idea che il centrocampista non rinnoverà il suo contratto con la Vecchia Signora.