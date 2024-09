Gleisonè certamente uno dei pilastri di questa nuova Juventus targata Thiago Motta. Il difensore brasiliano non è considerato sul mercato dalla Vecchia Signora ed anzi viene valutato non meno di 70 milioni di euro. Stando a quanto riferiscono dall'Inghilterra Team Talk in realtà il Liverpool starebbe pensando al difensore brasiliano della Juventus in caso di partenza del loro perno difensivo Virgil Van Dijk. Al momento è solo una manifestazione di interesse, nessuna trattativa è avviata, ma la Juventus deve prestare attenzione se vuole trattenere Gleison Bremer.