Le estimatrici per Gleisonnon mancano, anche se il giocatore è molto apprezzato dal nuovo tecnico Thiago Motta che vorrebbe tenerlo con sé a Torino. Stando a quanto riferisce dall'Inghilterra Team Talk il Liverpool che potrebbe vedere partire Virgil Van Dijk partire in questa sessione di mercato potrebbe puntare dritto sul difensore centrale brasiliano della Juventus come sostituto del difensore. Al momento però la Juventus avrebbe respinto le offerte del Liverpool, chiedendo una somma non inferiore a 70 milioni di euro per il suo cartellino.