Arsenal su Vlahovic? Le ultime

La situazione contrattuale al momento incerta del centravanti serbo della Juventus Dusanincuriosisce ed in particolare ingolosisce le big d'Europa interessate al giocatore ex Fiorentina. Tra queste sembrerebbe esserci anchestando a quanto riferisce dall'Inghilterra il portale Caughtoffside.com.Infatti, i Gunners sarebbero pronti a mettere sul piatto bianconero un'offerta molto importante, cifra elevata, per il cartellino del numero 9 della Vecchia Signora. Juventus che difficilmente cederà il suo centravanti nel mercato di gennaio ma che potrebbe cambiare idea a giugno soprattutto qualora non si sbloccasse la situazione contrattuale di Dusan. L'Arsenal resta alla finestra.