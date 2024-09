Lavorrebbe arrivare a Jonathan, attaccante del Lille che sfiderà la Juventus in Champions League con il contratto in scadenza al termine della stagione attuale. Tuttavia, stando a quanto riferisce dall'Inghilterra il portale Coughtoffside sulle tracce dell'attaccante canadese non ci sarebbe soltanto la Juventus. Anzi, L'Arsenal avrebbe messo gli occhi sul giocatore e sarebbe pronto a convincerlo al trasferimento in Premier League. La Vecchia Signora ora deve prestare attenzione se davvero vuole arrivare al giocatore, al momento è tutto aperto e si parla soltanto di interessamenti.