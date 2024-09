Fonti vicine alla situazione hanno riferito a CaughtOffside che ilsi aspetta presto un miglioramento nei risultati e nelle prestazioni, anche se al momento il posto di Erik ten Hag non sembra in pericolo. Tuttavia, i prossimi match, incluso quello contro il Tottenham (match appena concluso, perso 3 a 0 dallo United), potrebbero essere decisivi per il futuro del tecnico olandese. Alcune figure all'interno del club vedrebbero Massimilianocome possibile sostituto. Allegri, senza squadra dopo aver lasciato la Juventus alla fine della scorsa stagione, ha un curriculum impressionante, e lo United sta esplorando questa opzione, anche se non ci sono ancora trattative concrete.